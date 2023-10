Concert « Le Choeur voyageur » Eglise St-Romain Cenon, 18 novembre 2023, Cenon.

Concert « Le Choeur voyageur » Samedi 18 novembre, 20h30 Eglise St-Romain

Le Chœur Voyageur est né en 2004 à l’initiative des étudiants de musicologie de l’université de Bordeaux III, devenue aujourd’hui Bordeaux Montaigne, et s’est élargi par la suite à des musiciens d’horizons divers, se destinant ou non à la voie professionnelle.Son objectif est de proposer des concerts vocaux permettant de faire découvrir à tous les publics un répertoire éclectique et exigeant, où se mêlent convivialité et humour, toujours portés par le souci de créer un échange chaleureux avec le public.

Depuis sa création, le Chœur Voyageur sillonne les routes du Sud-Ouest de la France au rythme de deux concerts par mois auxquels s’ajoute une tournée à l’étranger une fois par an. Ainsi, le Chœur Voyageur a donné 327 concerts et s’est produit en République Tchèque, en Italie, en Angleterre, au Portugal, au Maroc, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Bulgarie, en Géorgie, en Arménie, au Liban, en Hongrie, en Roumanie et en Albanie.

Enfin, un des aboutissements de cette formidable aventure musicale a eu lieu au concours national du Florilège Vocal de Tours où le Chœur voyageur a gagné les 2 premiers prix, et le prix inter-catégorie, aux rencontres Nationales. La quatrième récompense a été pour Alexis Duffaure qui a obtenu le prix international de direction de Chœur.

Eglise St-Romain 19 Rue du Maréchal Gallieni, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00