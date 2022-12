Concert « Orgue et Gospel » Eglise St-Romain, 21 janvier 2023, Cenon.

Concert « Orgue et Gospel » Samedi 21 janvier 2023, 20h30 Eglise St-Romain

10€

L’association Les Amis du Patrimoine Cenonnais en partenariat avec l’Ecole municipale de musique organise un concert « Orgue et Gospel », à l’Eglise Saint-Romain.

Eglise St-Romain 19 Rue du Maréchal Gallieni, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Au programme du répertoire:

En duo depuis la tribune (avec l’orgue Wenner/Maille)

Bow Down (Bishop Paul S Morton)

Inclinons nous et venons l’adorer

Swing Low, Sweet Chariot (Traditionnel)

Balancement du doux chariot qui me ramène chez moi

Irish blessing (James E.Moore)

Que Dieu te garde dans le creux de sa main jusqu’à ce que nous nous retrouvions

Total Praise (Richard Smallwood)

Tu es la source de ma force, la force de ma vie

Something got a hold on me (L. Kirkland et Pearl Woods)

Quelque chose s’est emparé de moi ; le Saint-Esprit

Avec les élèves de l’ensemble à cordes de l’école municipale de musique de Cenon

I know I’ve been changed (LaShun Pace)

Les anges au paradis ont écrit mon nom

Ukhutula (Chant traditionnel d’Afrique du Sud)

Paix sur la terre

Wonderful (Evans Ogboi)

Son Nom est merveilleux

Depuis le choeur (avec l’orgue Hammond)

Trouble of the world (Mahalia Jackson)

Les désordres terrestres fi niront bientôt

The blood will never loose its power (Andrae Crouch)

Le sang versé ne perd jamais son pouvoir

I understand (Smokie Norful)

Je suis Le Seigneur, je te vois et je comprends

Oh Lord stand by me (Richard Smallwood)

Oh Seigneur, reste près de moi

I will sing praise (Richard Smallwood)

Je chanterai des louanges

My world needs you (Kirk Franklin)

Le monde a besoin de Toi maintenant

Kumbaya (Kurt Carr)

Viens ici Seigneur, que pleuve la bénédiction sur nous



