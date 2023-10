Didon & Enée dans l’église de Rémuzat Eglise St Roch Rémuzat, 21 octobre 2023, Rémuzat.

Rémuzat,Drôme

Opéra « Didon et Enée » de Henry Purcell dans l’église St Roch de Rémuzat par l’Atelier Vocal de Bouvières. Durée 1 heure..

2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-10-21 19:30:00. .

Eglise St Roch

Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opera « Didon et Enée » by Henry Purcell in the church of St Roch de Rémuzat by the Atelier Vocal de Bouvières. Duration 1 hour.

Ópera « Dido y Eneas » de Henry Purcell en la iglesia de St Roch de Rémuzat por el Atelier Vocal de Bouvières. Duración 1 hora.

Oper « Dido und Aeneas » von Henry Purcell in der Kirche St Roch in Rémuzat durch das Atelier Vocal de Bouvières. Dauer 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale