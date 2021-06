Eglise St-Rigomer et Ste Ténestine – Vauhallan (91) Eglise St-Rigomer et Ste-Ténestine, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vauhallan.

– Accueil du public avec fond de musique et de chants religieux à partir de 20 h et jusqu’à 22 heures – Commentaires historiques sur l’Eglise Saint Rigomer-Sainte Ténéstine : le bâtiment, sa place et son rôle dans l’histoire du village – Explication sur le culte : orientation de l’église, l’autel et le tabernacle, le baptistère, les pierres tombales, les vitraux et les tableaux…

Découverte de l’histoire et des éléments cultuels dans l’église St-Rigomer et Ste-Ténestine avec musique et chants religieux

Eglise St-Rigomer et Ste-Ténestine Rue de l’église – 91430 Vauhallan Vauhallan Essonne



