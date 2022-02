Eglise St Rigomer et Ste Ténestine de VAUHALLAN 91430 Eglise de VAUHALLAN – 91430 VAUHALLAN Vauhallan Catégories d’évènement: Essonne

Vauhallan

Eglise St Rigomer et Ste Ténestine de VAUHALLAN 91430 Eglise de VAUHALLAN – 91430 VAUHALLAN, 2 juillet 2022, Vauhallan. Eglise St Rigomer et Ste Ténestine de VAUHALLAN 91430

Eglise de VAUHALLAN – 91430 VAUHALLAN, le samedi 2 juillet à 20:00

Accueil des visiteurs : église st Rigomer et ste Ténestine de Vauhallan – rue de l’église – 91430 VAUHALLAN

Entrée libre

A.R.E.VA. et la Paroisse de Vauhallan 91430 accueilleront les visiteurs le samedi 2 juillet 2022 de 20 à 22 h. Eglise de VAUHALLAN – 91430 VAUHALLAN VAUHALLAN Vauhallan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T20:00:00 2022-07-02T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Vauhallan Autres Lieu Eglise de VAUHALLAN - 91430 VAUHALLAN Adresse VAUHALLAN Ville Vauhallan lieuville Eglise de VAUHALLAN - 91430 VAUHALLAN Vauhallan Departement Essonne

Eglise de VAUHALLAN - 91430 VAUHALLAN Vauhallan Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vauhallan/

Eglise St Rigomer et Ste Ténestine de VAUHALLAN 91430 Eglise de VAUHALLAN – 91430 VAUHALLAN 2022-07-02 was last modified: by Eglise St Rigomer et Ste Ténestine de VAUHALLAN 91430 Eglise de VAUHALLAN – 91430 VAUHALLAN Eglise de VAUHALLAN - 91430 VAUHALLAN 2 juillet 2022 Eglise de VAUHALLAN - 91430 VAUHALLAN Vauhallan Vauhallan

Vauhallan Essonne