L’association des Amis du Clocher d’Eulmont, en lien avec la Paroisse du Bienheureux Joseph Gérard, vous propose une exposition sur les « Chemins de Croix de la paroisse et d’ailleurs » à l’Eglise d’Eulmont du Vendredi 25 Juin au dimanche 4 juillet 2021. Une conférence aura lieu le Vendredi 25 juin à 18h pour inaugurer l’exposition et donner les clés de compréhension pour une lecture croisée des Chemins de Croix, notamment des églises de Mazerulles, Sornéville, Malzéville, Paris Saint Esprit et bien sûr Eulmont. Une découverte qui vous fera voyager de la « Renaissance des Ducs de Lorraine » à la période contemporaine. L’église d’Eulmont sera ouverte en libre accès durant la période de 10h à 18h.

Conférence et exposition consacrées aux « Chemins de Croix de la paroisse et d’ailleurs » le 25 juin à 18h, visite libre de l’exposition du samedi 26 juin au dimanche 4 juillet de 10h à 18h. Eglise St-Remy rue du Château 54690 Eulmont Eulmont Meurthe-et-Moselle

