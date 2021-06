Lyon Eglise St-Rambert - Lyon (69) Métropole de Lyon Eglise St-Rambert – Lyon (69) Eglise St-Rambert – Lyon (69) Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

**Lumière sur Saint Rambert et sur l’abbaye de l’Île-Barbe** Exposition – Conférence de J.-F. Reynaud « Aux origines du culte des martyrs et des saints dans l’ancien diocèse de Lyon » – Jeu-découverte – Chant par le chœur « Au fil de l’écoute » de Collonges

Entrée libre

Lumière sur St-Rambert et sur l’abbaye de l’Île-Barbe « Aux origines du culte des martyrs et des saints » Eglise St-Rambert – Lyon (69) Grande rue de Saint Rambert, 69009 LYON Lyon Saint-Rambert Métropole de Lyon

2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T23:00:00;2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T18:00:00

