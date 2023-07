Ateliers fils croisés dans le cadre de l’exposition Brodé Débroder Eglise St Pierre Tulle, 10 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Atelier avec Hélène Fraysse plasticienne : créer son grigris. Atelier fils et coutumes. Grigris, talisman, amulette quelques mots pour désigner un objet intime que vous pourrez porter sur vous ou poser ou accrocher dans votre maison. C’est avec la technique du tissage que vous le fabriquerez avec des fils de laine et diverses ficelles, perles tec et comme support du bois du grillage du canevas seront à votre disposition. Sur réservation – Eglise St Pierre -.

2023-08-10 fin : 2023-08-10 12:00:00. EUR.

Eglise St Pierre Quai Baluze

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Workshop with plastic artist Hélène Fraysse: create your own grigris. Threads and customs workshop. Grigris, talisman, amulet – these are just a few of the words used to describe an intimate object that you can wear on your person or hang in your home. You’ll make it using the weaving technique, with woollen yarns and various strings, tec pearls and wood, wire mesh and canvas for support. By reservation – Eglise St Pierre –

Taller con la artista plástica Hélène Fraysse: crea tus propios grigris. Taller de hilos y costumbres. Grigris, talismán, amuleto… son sólo algunas de las palabras utilizadas para describir un objeto íntimo que puedes llevar contigo o colgar en tu casa. Para fabricarlo, utilizarás la técnica del tejido, con hilos de lana y cuerdas diversas, perlas de tec y madera, malla metálica y lienzo como soporte. Con reserva previa – Iglesia St Pierre –

Workshop mit Hélène Fraysse Plasticienne: Kreieren Sie Ihr eigenes Grigris. Workshop Söhne und Bräuche. Grigris, Talisman, Amulett – einige Wörter, um ein intimes Objekt zu bezeichnen, das Sie bei sich tragen oder in Ihrem Haus aufstellen oder aufhängen können. Sie werden es mit der Technik des Webens aus Wollfäden und verschiedenen Schnüren, Teak-Perlen und als Unterlage Holz, Maschendraht und Leinwand herstellen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Mit Reservierung – Kirche St. Pierre –

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze