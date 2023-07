Atelier fils croisés dans le cadre de l’exposition Brodé Débrodé Eglise St Pierre Tulle, 3 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Atelier avec Sophie Velghe : s’initier au Poinct de Tulle. Le Poinct de Tulle est né dans notre ville au 17ème siècle. Techniquement, cette dentelle c’est d’abord un réseau, le Rosel en fil très fin fait de mailles carrées nouées aux 4 angles à l’aide d’une navette et d’un moule cylindrique de 1,5 à 2,5 mm servant à calibrer les mailles. Sur ce Rosel sont ensuite exécutés à l’aiguille suivant l’inspiration 7 points : le grossier, le picot, le pénitent, la rosette, le respectueux, le point d’esprit. Avec la dentelière il s’agira d’en savoir un peu plus sur cette belle dentelle et de faire un premier apprentissage. Sur réservation – Eglise St Pierre.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 12:00:00. EUR.

Eglise St Pierre Quai Baluze

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Workshop with Sophie Velghe: learning the Poinct de Tulle. Poinct de Tulle originated in our town in the 17th century. Technically, this lace is first and foremost a network, the Rosel, made of very fine thread and square meshes knotted at all 4 corners using a shuttle and a 1.5 to 2.5 mm cylindrical mold to calibrate the meshes. Depending on inspiration, 7 needlepoint stitches are then executed on this Rosel: the coarse, picot, penitent, rosette, respectful and spirit stitches. With the lace-maker, you’ll learn a little more about this beautiful lace and make a first apprenticeship. By appointment only – Eglise St Pierre

Taller con Sophie Velghe: introducción al Poinct de Tulle. El Poinct de Tulle nació en nuestra ciudad en el siglo XVII. Técnicamente, este encaje es ante todo una red, el Rosel, de hilo muy fino y puntadas cuadradas anudadas en los 4 ángulos mediante una lanzadera y un molde cilíndrico de 1,5 a 2,5 mm utilizado para calibrar las puntadas. Según la inspiración, se utilizan entonces 7 puntos con la aguja en este Rosel: el punto grueso, el picot, el penitente, la roseta, el respetuoso y el punto espíritu. La encajera le ayudará a aprender un poco más sobre este hermoso encaje y le hará una primera introducción. Con reserva – Iglesia St Pierre

Workshop mit Sophie Velghe: Einführung in den Poinct de Tulle. Der Poinct de Tulle entstand im 17. Jahrhundert in unserer Stadt. Technisch gesehen besteht diese Spitze zunächst aus einem Netz, dem Rosel aus sehr feinem Garn, das aus quadratischen Maschen besteht, die an den vier Ecken mithilfe eines Schiffchens und einer zylindrischen Form von 1,5 bis 2,5 mm, die zum Kalibrieren der Maschen dient, geknüpft werden. Auf diesem Rosel werden dann je nach Inspiration 7 Stiche genadelt: der grobe, der Picot-, der Büßer-, der Rosetten-, der respektvolle und der Geiststich. Mit der Klöpplerin wird es darum gehen, etwas mehr über diese schöne Spitze zu erfahren und eine erste Lehre zu machen. Mit Voranmeldung – Kirche St. Pierre

