Ateliers fils croisés dans le cadre de l’exposition Broder Débroder Eglise St Pierre Tulle, 20 juillet 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Atelier avec Pascale Guérin : ravauder, réparer, créer. Pascale Guérin vous propose de regarder du côté du ravaudage, de la réparation, termes autrefois réservés au quotidien des femmes pauvres, et dont notamment les surréalistes se sont emparés et en ont fait le cœur de leur démarche. Pour cet atelier, Pascale Guérin choisit d’utiliser les outils de l’artiste allemande Hannah Hoch, qui a exploré l’identité et le rôle social de la femme à travers des photomontages et collages. C’est donc avec des fragments (photographies de végétaux, de dentelles, patrons de couture, portraits) qu’il s’agira d’entrer dans son univers et de partager un moment de création collectif et individuel, au gré de la rencontre, sous forme de collage sur papier. Sur réservation – Eglise St Pierre -.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

Eglise St Pierre Quai Baluze

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Workshop with Pascale Guérin: mending, repairing, creating. Pascale Guérin invites you to take a look at « ravaudage » and « réparation », terms once reserved for the daily lives of poor women, and which the Surrealists in particular seized upon and made the heart of their approach. For this workshop, Pascale Guérin chose to use the tools of German artist Hannah Hoch, who explored the identity and social role of women through photomontages and collages. Using fragments (photographs of plants, lace, sewing patterns, portraits), we’ll enter her world and share a moment of collective and individual creation, in the form of collage on paper. By reservation – Eglise St Pierre –

Taller con Pascale Guérin: remendar, reparar, crear. Pascale Guérin le invita a reflexionar sobre la reparación y el arreglo, términos antaño reservados a la vida cotidiana de las mujeres pobres y que los surrealistas, en particular, aprovecharon e hicieron suyos. Para este taller, Pascale Guérin ha optado por utilizar las herramientas de la artista alemana Hannah Hoch, que exploró la identidad y el papel social de la mujer a través de fotomontajes y collages. A partir de fragmentos de su obra (fotografías de plantas, encajes, patrones de costura, retratos), los visitantes entrarán en su universo y compartirán un momento de creación colectiva e individual, en forma de collage sobre papel. Sólo con reserva previa – Eglise St Pierre –

Workshop mit Pascale Guérin: flicken, reparieren, kreativ sein. Pascale Guérin schlägt Ihnen vor, einen Blick auf das Flicken und Reparieren zu werfen, Begriffe, die früher dem Alltag armer Frauen vorbehalten waren und die vor allem von den Surrealisten aufgegriffen und zum Kern ihres Ansatzes gemacht wurden. Für diesen Workshop wählt Pascale Guérin die Werkzeuge der deutschen Künstlerin Hannah Hoch, die die Identität und die soziale Rolle der Frau durch Fotomontagen und Collagen erforscht hat. Es geht also darum, mit Fragmenten (Fotografien von Pflanzen, Spitzen, Schnittmustern, Porträts) in ihr Universum einzutreten und einen kollektiven und individuellen kreativen Moment zu teilen, je nach Begegnung, in Form von Collagen auf Papier. Mit Reservierung – Kirche St. Pierre –

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze