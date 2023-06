Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Gonesse (95) Eglise St Pierre St Paul de Gonesse Gonesse, 23 juin 2023, Gonesse.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Gonesse (95) 23 – 30 juin Eglise St Pierre St Paul de Gonesse Participation gratuite mais payante pour les concerts, sur inscription, Tarif 5€

Pour notre 2ème participation à la Nuit des Eglises nous vous proposons le programme suivant :

Vendredi 23 juin : Concert d’orgue à 4 mains par Catherine NAVARRO & Marc ADAMCZEWSKI

Lundi 3 juillet : Mini concert de violoncelle par Louison CRES-DEBACQ

Lundi 26 juin : Visite de l’église – Complies et adoration eucharistique

Mercredi 28 et vendredi 30 juin : Adoration eucharistque

Eglise St Pierre St Paul de Gonesse 28 rue du Général Leclerc 95500 GONESSE Gonesse 95500 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T20:00:00+02:00

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-06-30T19:30:00+02:00

