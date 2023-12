Concert de Noël Eglise st Pierre Soustons, 23 décembre 2023, Soustons.

Soustons Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 18:30:00

fin : 2023-12-23 20:00:00

Concert du groupe polyphonique gascon féminin « Arrenilhets » en l’église St Pierre spécial Noël. Venez découvrir ou redécouvrir le répertoire traditionnel et contemporain de Noël en Gascogne.

Le concert est au bénéfice de l’école Nidau (école Montessori bilingue fr/oc).

L’Arrenilhet c’est le « cri ». Arrenilhets ce sont les 4 voix d’ Elodie, Emilie, Lucie et Maude qui se rencontrent pour faire vibrer le chant polyphonique gascon au féminin. Elles « crient » avec harmonie, féminité et tendresse leur attachement à la langue gasconne, à l’univers des chansons qu’elles interprètent. Elles revisitent avec enthousiasme et dynamisme les histoires d‘amour de bergers ( et bergères!), des istòrias de la vie quotidienne qui ont traversé les âges.

Elles sont souhaité travailler un répertoire spécial Noël, qui mêle le répertoire du traditionnel Mistèri de Nadau à des compositions plus récentes.

Eglise st Pierre

