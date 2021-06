Montcel Eglise St-Pierre Montcel, Savoie Eglise St-Pierre – Saint-Offenge (73) Eglise St-Pierre Montcel Catégories d’évènement: Montcel

Savoie

### Cette année, la Paroisse Saint-François de Sales en Albanais a décidé de présenter l’église St-Pierre (église du haut) présente sur la commune de Saint-Offenge. ### Découverte de l’église : son histoire, explication des fresques et peintures. ### M. Gelloz fera une présentation de l’église à 18h30. ### Tout le monde est le bienvenu ! ### _**Eglise ouverte de 18h30 à 20h30**_

Entrée libre

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T20:30:00

