Eglise St-Pierre, le samedi 26 juin à 20:30

Lecture d’extraits de l’Evangile de Matthieu, des Actes de Apôtres et de la première épitre de Pierre, entrecoupée de morceaux musicaux joués par des paroissiens.

Entrée libre

Une soirée pour découvrir la figure de l’apôtre Pierre en textes et en musique Eglise St-Pierre Place Saint-Pierre, 78380 Plaisir Plaisir Le Clos Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T20:30:00 2021-06-26T22:30:00

