Noyal Diapason – concert Eglise st Pierre Noyal-sur-Vilaine Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine Noyal Diapason – concert Eglise st Pierre Noyal-sur-Vilaine, 9 mars 2024, Noyal-sur-Vilaine. Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 . NOYAL DIAPASON invite L’ensemble « CHAMBRE à AIRS » pour un concert Beethoven Trio Sextuor Octuor.

Entrée gratuite

Participation libre .

Eglise st Pierre Place de la Mairie

Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-12-05 par OT – CHATEAUGIRON Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine Autres Code postal 35530 Lieu Eglise st Pierre Adresse Eglise st Pierre Place de la Mairie Ville Noyal-sur-Vilaine Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Eglise st Pierre Noyal-sur-Vilaine Latitude 48.1142034 Longitude -1.5240189 latitude longitude 48.1142034;-1.5240189

Eglise st Pierre Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyal-sur-vilaine/