Eglise St-Pierre, le vendredi 9 juillet à 20:30

Rendez-vous à 20h30 à l’église de Lagarde-sur-le-Né pour un moment patrimonial, musical, spirituel et poétique, par des enfants et des adultes.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T20:30:00 2021-07-09T22:00:00

