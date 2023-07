Concert » Les Echappées Musicales » Eglise St Pierre Grayan-et-l’Hôpital, 27 juillet 2023, Grayan-et-l'Hôpital.

Grayan-et-l’Hôpital,Gironde

Concert « Vents de Hongrie »

Les instruments à vents seront sur le devant de la scène dans ce programme de musique hongroise rendant hommage au compositeur György Ligeti dont c’est le 100ème anniversaire…

www.lesechappeesmusicales.fr.

Eglise St Pierre

Grayan-et-l’Hôpital 33590 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Hungarian Winds » concert

Wind instruments take center stage in this program of Hungarian music paying tribute to the composer György Ligeti, whose 100th birthday…

www.lesechappeesmusicales.fr

Concierto « Vientos de Hungría

Los instrumentos de viento protagonizan este programa de música húngara en homenaje al compositor György Ligeti, que celebra su centenario…

www.lesechappeesmusicales.fr

Konzert « Vents de Hongrie » (Ungarische Winde)

In diesem Programm mit ungarischer Musik zu Ehren des Komponisten György Ligeti, der heute seinen 100. Geburtstag feiert, stehen die Bläser im Vordergrund….

www.lesechappeesmusicales.fr

