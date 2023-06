Eglise Saint-Pierre, Broons (22) église St Pierre de BROONS 22250 Broons, 23 juin 2023, Broons.

Eglise Saint-Pierre, Broons (22) Vendredi 23 juin, 19h30 église St Pierre de BROONS 22250 Entré libre

Venez découvrir cette belle église lors de différentes activités.

Au programme :

Poèmes et musique.

Rétrospective photographique et historique sur la communauté des sœurs de Broons

Ateliers créatifs « Lumières dans la nuit » par les enfants, en lien avec les catéchistes et Séverine Guessant vitrailliste à Broons.

Atelier vitraux (animation Séverine Guessant)

église St Pierre de BROONS 22250 Place Duguesclin BROONS Broons 22250 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T19:30:00+02:00 – 2023-06-23T21:30:00+02:00

