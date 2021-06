Consigny Église St-Pierre Consigny, Haute-Marne Eglise St-Pierre – Consigny (52) Église St-Pierre Consigny Catégories d’évènement: Consigny

Église St-Pierre, le samedi 26 juin à 21:00

Rendez-vous à 21h pour une visite de l’église rénovée, une balade contée, un peu de chant… Messe à 18h30 Pique-nique tiré du sac à 20h00 Prière de complies à 22h15

entrée libre

L’église St-Pierre rénovée et l’occasion de la redécouvrir, avec différents lieux marqués par le culte au premier vicaire du Christ. Église St-Pierre 24 rue du Joliment 52700 Consigny Consigny Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T21:00:00 2021-06-26T22:30:00

