Les chants de Noël : Noël créole Eglise St-Pierre Auriol, 19 décembre 2023, Auriol.

Auriol,Bouches-du-Rhône

Chants de Noël dans le cadre de la Tournée Départementale du CD13.

2023-12-19 19:00:00

Eglise St-Pierre

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas carols as part of the CD13 Departmental Tour

Villancicos en el marco de la gira departamental del CD13

Weihnachtslieder im Rahmen der Tournée Départementale des CD13

