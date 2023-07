Visite de l’Eglise Saint-Paul Eglise St-Paul Salles-la-Source, 1 juillet 2023, Salles-la-Source.

Salles-la-Source,Aveyron

L’ Association « Les Amis de Saint Loup et de Saint Paul», de Salles la Source, vous invite à visiter l’Église Saint Paul, édifice Roman du XIIe siècle, classé monument historique..

Eglise St-Paul

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



The Association « Les Amis de Saint Loup et de Saint Paul », from Salles la Source, invites you to visit the Church of Saint Paul, a Romanesque building from the 12th century, classified as a historical monument.

La Asociación « Les Amis de Saint Loup et de Saint Paul », de Salles la Source, le invita a visitar la iglesia de San Pablo, edificio románico del siglo XII catalogado como monumento histórico.

Der Verein « Les Amis de Saint Loup et de Saint Paul » aus Salles la Source lädt Sie ein, die Kirche Saint Paul zu besuchen, ein romanisches Gebäude aus dem 12.

