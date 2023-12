Concert Polyphonie Corse Eglise St Ouen Putanges-le-Lac, 4 décembre 2023, Putanges-le-Lac.

Putanges-le-Lac,Orne

Pour l’inauguration de la 7e route des crèches, la communauté de communes du Val-d’Orne accueille le trio Sarocchi. Benedettu Sarocchi, Saveriu Giacometti et Paul’Andria Fattaccini, chanteurs de ce trio vous interpréteront des chants traditionnels corse. Ce groupe a remporté les Victoires de la musique en 1995.

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Eglise St Ouen Putanges-Pont-Ecrépin

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie



For the inauguration of the 7th route des crèches, the communauté de communes du Val-d’Orne welcomes the Sarocchi trio. The trio’s singers, Benedettu Sarocchi, Saveriu Giacometti and Paul’Andria Fattaccini, will perform traditional Corsican songs. This group won the Victoires de la Musique award in 1995

Con motivo de la inauguración de la 7ª ruta de las guarderías, la comunidad de municipios de Val-d’Orne acoge al trío Sarocchi. Los cantantes del trío, Benedettu Sarocchi, Saveriu Giacometti y Paul’Andria Fattaccini, interpretarán canciones tradicionales corsas. Este grupo ganó las Victoires de la musique en 1995

Zur Einweihung der 7. Krippenstraße empfängt die Communauté de communes du Val-d’Orne das Trio Sarocchi. Benedettu Sarocchi, Saveriu Giacometti und Paul’Andria Fattaccini, die Sänger dieses Trios, werden Ihnen traditionelle korsische Lieder vortragen. Diese Gruppe hat 1995 die Victoires de la musique gewonnen

Mise à jour le 2023-11-30 par OT DU PAYS DE PUTANGES