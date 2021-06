Souchez Eglise St-Nicolas Pas-de-Calais, Souchez Eglise St-Nicolas – Souchez (62) Eglise St-Nicolas Souchez Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Eglise St-Nicolas, le samedi 26 juin à 20:00

Venez découvrir l’église St-Nicolas de Souchez – Paroisse ND des Collines d’Artois. Venez découvrir ses magnifiques vitraux réalisés par Francis CHIGOT de Limoges. Nous terminerons la soirée par la prière des complies.

Entrée Libre avec Masque obligatoire

Découverte des vitraux de F Chigot – Chants – Prière des complies Eglise St-Nicolas Rue Raoul Briquet 62 Souchez Souchez Pas-de-Calais

2021-06-26T20:00:00 2021-06-26T23:00:00

