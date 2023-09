CRÈCHES DE NOËL Eglise St Nicolas (intérieur et extérieur) Héming, 3 décembre 2023, Héming.

Héming,Moselle

Le crèche a été installée dans le chœur de l’église Saint Nicolas, ainsi qu’une autre à l’extérieur de l’église. Celles-ci seront en place et visibles de début décembre à fin janvier. Tout public

Vendredi 2023-12-03 fin : 2024-01-31 . 0 EUR.

Eglise St Nicolas (intérieur et extérieur)

Héming 57830 Moselle Grand Est



The nativity scene has been installed in the choir of Saint Nicolas church, along with another outside the church. These will be in place and visible from early December to late January

El belén se ha instalado en el coro de la iglesia de San Nicolás, junto con otro en el exterior de la iglesia. Estarán colocados y visibles desde principios de diciembre hasta finales de enero

Die Krippe wurde im Chor der St. Nikolauskirche aufgestellt, ebenso wie eine weitere außerhalb der Kirche. Diese werden von Anfang Dezember bis Ende Januar aufgestellt und zu sehen sein

Mise à jour le 2023-09-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG