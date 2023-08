Concert « une histoire vivante de la musique » Eglise St Nicolas Ercuis Catégories d’Évènement: Ercuis

Oise Concert « une histoire vivante de la musique » Eglise St Nicolas Ercuis, 17 septembre 2023, Ercuis. Concert « une histoire vivante de la musique » Dimanche 17 septembre, 15h30 Eglise St Nicolas Entrée libre Concert retraçant « une histoire vivante de la musique »

Avec Mélanie Lévy-Thiébaut, cheffe d’orchestre et son quatuor à cordes « Paradoxe »

Suivi d’une dédicace de son ouvrage « Une histoire vivante de la musique » Eglise St Nicolas Place Charles de Gaulle 60530 ERCUIS Ercuis 60530 Oise +33 (0) 6 75 56 876 01 Une église construite sur une première chapelle du XIIe siècle, qui recèle quelques trésors notamment au niveau des vitraux.

