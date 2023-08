Visite commentée de l’église St Nicolas d’Ercuis Eglise St Nicolas Ercuis Catégories d’Évènement: Ercuis

Oise Visite commentée de l’église St Nicolas d’Ercuis Eglise St Nicolas Ercuis, 16 septembre 2023, Ercuis. Visite commentée de l’église St Nicolas d’Ercuis 16 et 17 septembre Eglise St Nicolas Entrée libre « scènes de vies » à l’église St Nicolas : visite commentée – entrée libre l’histoire de sa construction

ses trésors cachés samedi 16 septembre : 10 h 30 – 14 h 30 – 16 h 00

dimanche 17 septembre : 18 h 00 Eglise St Nicolas Place Charles de Gaulle 60530 ERCUIS Ercuis 60530 Oise +33 (0) 6 75 56 876 01 Une église construite sur une première chapelle du XIIe siècle, qui recèle quelques trésors notamment au niveau des vitraux.

À découvrir ! Parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

