Saint-Michel-le-Cloucq Eglise de St-Michel-le-Cloucq Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée Eglise St-Michel-le-Cloucq – Saint-Michel-le-Cloucq (85) Eglise de St-Michel-le-Cloucq Saint-Michel-le-Cloucq Catégories d’évènement: Saint-Michel-le-Cloucq

Vendée

Eglise St-Michel-le-Cloucq – Saint-Michel-le-Cloucq (85) Eglise de St-Michel-le-Cloucq, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Michel-le-Cloucq. Eglise St-Michel-le-Cloucq – Saint-Michel-le-Cloucq (85)

Eglise de St-Michel-le-Cloucq, le samedi 3 juillet à 21:00

Soirée méditation, chants, musique. Sur le thème du chemin de Compostelle, découverte de l’église de St Michel le Cloucq, en particulier la chaire rénovée et le personnage de l’archange St Michel.

Entrée libre

Le chemin de Compostelle Eglise de St-Michel-le-Cloucq 85200 St Michel le Cloucq Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise de St-Michel-le-Cloucq Adresse 85200 St Michel le Cloucq Ville Saint-Michel-le-Cloucq lieuville Eglise de St-Michel-le-Cloucq Saint-Michel-le-Cloucq