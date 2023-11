Concert de Noël de Carpe Diem Eglise St Michel Fuveau, 16 décembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Le choeur CARPE DIEM de Fuveau invite la chorale « Point d’Orgue » du Beausset et vous convie à son traditionnel concert de Noël!.

2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

Eglise St Michel Place Verminck

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The CARPE DIEM choir from Fuveau invites the « Point d’Orgue » choir from Le Beausset to its traditional Christmas concert!

El coro CARPE DIEM de Fuveau invita al coro « Point d’Orgue » de Le Beausset a su tradicional concierto de Navidad

Der Chor CARPE DIEM aus Fuveau lädt den Chor « Point d’Orgue » aus Le Beausset ein und lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert ein!

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme de Fuveau