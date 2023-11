Le Condor en concert Eglise St Michel Fuveau, 2 décembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Un groupe de musique provençale avec des sonorités actuelles; c’est le voyage que vous propose le groupe « Le Condor » avec à sa tête Jean-françois GEROLD..

2023-12-02 19:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Eglise St Michel Place Verminck

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A Provençal music group with a contemporary sound; that’s the journey offered by the group « Le Condor », led by Jean-François GEROLD.

Un grupo de música provenzal con un toque contemporáneo; ése es el viaje que propone el grupo « Le Condor », dirigido por Jean-françois GEROLD.

Die Gruppe « Le Condor » mit Jean-François GEROLD an der Spitze bietet Ihnen provenzalische Musik mit aktuellen Klängen.

