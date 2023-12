Concert de Noël – Arba Canté Église st Michel Beaurepaire Catégories d’Évènement: Beaurepaire

Fin : 2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00 Concert de Noël à l’Eglise St Michel à Beaurepaire (38) le dimanche 17 décembre à 16h.

61 Rue de la République, 38270 Beaurepaire « Arba Canté est la rencontre de quatre femmes, quatre voix qui s’entremêlent. Elles explorent a cappella des chants traditionnels du monde liés à la saison hivernale et aux festivités de Noël. Une invitation à (re)découvrir des mélodies populaires de Noël dans leur langue originale. Une expérience musicale partagée qui transcende les frontières à travers des sonorités riches et subtiles. » Billetterie sur place à partir de 15h30 :

– Plein tarif = 18 euros

– Tarif réduit = 10 euros

Église st Michel 61 Rue de la République, 38270 Beaurepaire Beaurepaire 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « arbacante@gmail.com »}]

