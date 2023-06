Église Saint-Maurice Eglise st Maurice Tuffalun Tuffalun Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Edifice inscrit au titre des monuments historiques. Les parties les plus anciennes datent du 13éme. L’église est contruite sur la source de l’Aubance qui alimente le lavoir.

– Journée organisée par l’ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine).

– Journée organisée par l'ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine).

– Point info avec documentation au stand de l'ALSP, place de l'église de Louerre.

Édifice inscrit au titre des Monuments Historiques, dont les parties les plus anciennes datent du 13e siècle. Une statue de la Vierge à l'enfant en bois de tilleul sculptée par le père de David d'Angers est présente dans la chapelle Nord. Autre curiosité : l'église est construite sur la source de L'Aubance, qui alimente le lavoir. Une documentation est présente dans l'église.

