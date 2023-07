visite église Saint-Martin église St-Martin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin visite église Saint-Martin église St-Martin Saint-Quentin, 16 septembre 2023, Saint-Quentin. visite église Saint-Martin 16 et 17 septembre église St-Martin entrée libre Découvrez l’architecture de l’église ainsi que l’histoire des prêtres de la congrégation su Sacré Cœur. Une exposition sur sa reconstruction après la première guerre mondiale et son évolution jusqu’à nos jours vous sera également proposée. église St-Martin saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

