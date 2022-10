Divertimento : Concert des 30 ans Eglise St Martin Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Divertimento : Concert des 30 ans Eglise St Martin, 13 novembre 2022, Roubaix. Divertimento : Concert des 30 ans Dimanche 13 novembre, 16h00 Eglise St Martin

10€ / Gratuit – de 12 ans et élèves du Conservatoire

A l’Eglise St Martin Eglise St Martin Grand Place Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Dans le cadre des concerts donnés à l’occasion des trente ans de l’ensemble vocal et orchestral Divertimento, nous avons le plaisir de vous inviter au concert que nous donnerons en l’église St Martin de Roubaix. Ce concert réunira Didier BRAEM, organiste titulaire de l’orgue St Nicolas de Wasquehal, Ken Sugita, violoniste de l’ONL et Nobuko Takahashi, soprano. Il permettra d’entendre des oeuvres de Kreisler, Rachmaninov, Bach, Mozart, Massenet, Daquin, Fauret et Dvorak. Ce sera aussi l’occasion d’entendre, en première audition, la dernière oeuvre de Julien DASSIE, compositeur et professeur au Conservatoire de Roubaix. Cette oeuvre intitulée « Petite Cantate » a été composée tout spécialement pour ce concert.

