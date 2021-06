Eglise St-Martin – Romilly-sur-Seine (10) Eglise St-Martin, 26 juin 2021-26 juin 2021, Romilly-sur-Seine.

du samedi 26 juin au dimanche 4 juillet à Eglise St-Martin

Le Samedi 26 juin, conférence à 16h de Joël Mône, de Lyon, au sujet de ses réalisations de l’ensemble des 9 vitraux, en l’église St-Martin de Romilly-sur-Seine Ouverture de l’Eglise tous les jours, de 9h à 19h. Les baies ont été réalisées par le maître-verrier Joël MÔNE et l’atelier le Vitrail Saint-Georges, de Lyon. Les deux plus grandes verrières (le Baptême du Christ au nord dans les tons bleus, le Christ au sud dans les tons rouges), ont été inaugurées en janvier 2013 et financées par souscription, chacune d’une surface de 33 mètres carrés. L’ensemble de quatorze baies a pour thème « l’eau et la lumière : Principes de vie ». Avec ses couleurs inspirées de l’arc-en-ciel, les couleurs chaudes au sud et les couleurs froides au nord, il inspire à découvrir cette église à l’histoire atypique. L’église St-Martin accueille d’autres œuvres remarquables : – Les Fresques situées dans le narthex, oeuvres de Dom Angélico Surchamp, moine de l’abbaye de la Pierre Qui Vire. – A droite, Salve Regina réalisée en 2012 et à gauche, Esther et Assuerus en 2013. – L’Orgue de 13 jeux, signé Paul Férat, date de 1883. – La Vierge à l’Enfant date du XVIème siècle et est placée sur l’autel latéral gauche. – La croix peinte, installée au-dessus de l’autel du choeur, est l’oeuvre de Frère Yves, moine de l’abbaye de la Pierre Qui Vire. Elle date de 2001 et représente la parabole du fils prodigue.

Entrée libre

Pose du vitrail de la nouvelle croix de Saint Martin et conférence sur la réalisation des vitraux par Joël Mône.

Eglise St-Martin rue Arago Romilly sur Seine 10100 Romilly-sur-Seine Aube



