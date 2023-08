Journées du patrimoine : Visite de l’église Saint-Martin d’Orignac Eglise St Martin Orignac, 16 septembre 2023, Orignac.

Orignac,Hautes-Pyrénées

Ouverte par un bénévole de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, l’église d’Orignac pourra être découverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez parcourir l’église en visite libre, ou en visite guidée, accompagné par le bénévole présent sur place.

L’église Saint-Martin, bâtie sur une butte, domine le centre d’Orignac. L’église elle-même, dans sa forme actuelle, peut dater des XVe ou XVIe siècles. Le clocher, haute tour carrée surmontée d’une toiture à cinq clochetons, est bâti contre le pignon ouest. Vers la fin du XVIIIe siècle, l’édifice est profondément remanié. Lors de la Révolution, des boiseries de Marc et Dominique Férrère sont transportées dans l’église.

L’église d’Orignac possède une architecture singulière et un riche mobilier ; en effet, l’église s’est enrichie au moment de la Révolution du mobilier de l’ancien couvent de Médoux, situé à Asté dans la vallée de Campan.

Elle possède donc depuis la fin du XVIIIe siècle deux pièces majeures de la production baroque pyrénéenne, un tabernacle réalisé par Marc Ferrère et un sublime baldaquin réalisé par Dominique Ferrère..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

Eglise St Martin ORIGNAC

Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Opened by a volunteer from the Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, the Orignac church will be open to the public during the European Heritage Days. You can visit the church on your own, or take a guided tour, accompanied by the volunteer on site.

Saint-Martin church, built on a hillock, dominates the center of Orignac. The church itself, in its current form, may date from the 15th or 16th centuries. The bell tower, a tall, square tower with a five-bell roof, is built against the west gable. Towards the end of the 18th century, the church underwent extensive alterations. During the French Revolution, woodwork by Marc and Dominique Férrère was brought into the church.

Orignac’s church boasts a singular architecture and a wealth of furnishings. Indeed, at the time of the Revolution, the church was enriched by the furnishings of the former Médoux convent, located at Asté in the Campan valley.

Since the end of the 18th century, the church has been home to two major Baroque pieces from the Pyrenees: a tabernacle by Marc Ferrère and a sublime baldachin by Dominique Ferrère.

Un voluntario de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen estará presente para abrir la iglesia de Orignac durante las Jornadas Europeas del Patrimonio. Puede visitar la iglesia por su cuenta o hacer una visita guiada, acompañado por el voluntario in situ.

La iglesia de Saint-Martin, construida sobre una colina, domina el centro de Orignac. La iglesia, en su forma actual, puede datar de los siglos XV o XVI. El campanario, una alta torre cuadrada rematada por un tejado con cinco campanarios, está adosado al hastial oeste. Hacia finales del siglo XVIII, la iglesia sufrió importantes reformas. Durante la Revolución, se introdujeron en la iglesia obras en madera de Marc y Dominique Férrère.

La iglesia de Orignac posee una arquitectura singular y una rica colección de mobiliario; de hecho, en la época de la Revolución, la iglesia se enriqueció con mobiliario procedente del antiguo convento de los Médoux, situado en Asté, en el valle de Campan.

Desde finales del siglo XVIII, la iglesia posee dos importantes piezas de mobiliario barroco de los Pirineos: un tabernáculo de Marc Ferrère y un magnífico baldaquino de Dominique Ferrère.

Die Kirche von Orignac wird von einem Freiwilligen des Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen geöffnet und kann anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals besichtigt werden. Sie können die Kirche auf eigene Faust besichtigen oder an einer Führung teilnehmen, die von einem Freiwilligen vor Ort begleitet wird.

Die Kirche Saint-Martin wurde auf einem Hügel erbaut und überragt das Zentrum von Orignac. Die Kirche selbst kann in ihrer heutigen Form aus dem 15. oder 16. Jahrhundert stammen. Der Glockenturm, ein hoher quadratischer Turm mit einem Dach mit fünf Glockentürmen, steht an der westlichen Giebelseite. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Gebäude grundlegend umgebaut. Während der Revolutionszeit wurden Holzarbeiten von Marc und Dominique Férrère in die Kirche gebracht.

Die Kirche von Orignac besitzt eine einzigartige Architektur und eine reiche Ausstattung, da die Kirche während der Revolution mit dem Mobiliar des ehemaligen Klosters Médoux in Asté im Campan-Tal ausgestattet wurde.

Jahrhunderts zwei wichtige Stücke der Barockproduktion der Pyrenäen: einen Tabernakel von Marc Ferrère und einen erhabenen Baldachin von Dominique Ferrère.

Mise à jour le 2023-08-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65