Eglise St-Martin – Luché-Pringé (72) Eglise St-Martin, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Luché-Pringé.

Eglise St-Martin – Luché-Pringé (72)

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à Eglise St-Martin

A l’occasion de la nuit des églises, entrez dans l’été en musique et venez vous ressourcer à l’ église de Luché-Pringé en découvrant les ornements liturgiques exposés dans l’église _vendredi 2 de 10h à 19h_ _et samedi 3 juillet de 10 à 17h_. _Dimanche 4 juillet_, Margaux, chanteuse lyrique de talent se produira le matin à _9h30_ à l’église : Messe à saint Jean de la Motte. L’après-midi, _de 16h à 18h_, sur le parvis et dans l’église, nous vous proposons une animation musicale et artistique qui associera Margaux et Amélie, danseuse contemporaine, cette animation sera mise en scène par Leslie. Venez les retrouver devant notre belle église !

Entrée libre

Flânerie musicale et découverte des ornements liturgiques

Eglise St-Martin Place Sainte-Apolline, 72800 Luché-Pringé Luché-Pringé Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T17:00:00;2021-07-04T09:30:00 2021-07-04T10:30:00;2021-07-04T16:00:00 2021-07-04T18:00:00