A l’occasion de la Nuit des églises 2021, venez découvrir l’église Saint-Martin de Fressin et assister à deux manifestations autour de l’orgue Mutin Cavaillé-Coll le samedi 3 juillet. Au programme : – à partir de 15 h : visite de l’exposition* « L’Odyssée des Orgues » ; – à partir de 19h : pièces d’orgue jouées par Jean-Gabriel et Bernadette VASSEUR. *Exposition visible le dimanche 4 juillet de 15h à 19h. Entrée libre Réservations conseillées pour le concert d’orgue auprès de Mme Bernadette VASSEUR (03 21 86 53 64).

