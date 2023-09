STABAT MATER – SALVE REGINA Église St Martin – Escalquens Sparsbach, 29 septembre 2023, Sparsbach.

STABAT MATER – SALVE REGINA Vendredi 29 septembre, 20h30 Église St Martin – Escalquens Sur inscription

STABAT MATER – SALVE REGINA

Vendredi 29 septembre 2023 à 20h30

À l’Église d’Escalquens

Armelle CARDOT (soprano), Corinne BAHUAUD (alto), Yves RECHSTEINER (orgue)

Un must que l’on ne présente plus. Le Stabat Mater de Pergolèse est considéré parmi les plus importantes compositions de musique sacrée de tous les temps. Il s’agit d’un motet destiné à nous faire méditer sur les douleurs de la Vierge Marie au pied de la Croix. Le Stabat Mater date de 1736. Pergolèse a 26 ans, et vient d’être nommé organiste surnuméraire de la Chapelle royale de Naples l’année précédente. Un doute subsiste sur le commanditaire du Stabat Mater : ce pourrait être le duc de Maddaloni, mécène de Pergolesi, ou bien des franciscains, membres de la Confrérie des chevaliers de la Vierge des sept douleurs.

Le compositeur en commence l’écriture à Naples, avant de partir l’achever dans un monastère de capucins à 20 km de là, à Pouzzoles. Il aura tout juste le temps d’y apposer la dernière barre de mesure avant que la mort ne vienne interrompre brutalement sa brillante carrière. La maladie pulmonaire qui le tient depuis l’enfance aura eu raison de son talent. Quelques jours avant son décès, Pergolèse désigne un légataire pour cette partition : Francesco Feo, l’un des ses premiers professeurs. Geste de reconnaissance d’un élève à son maître, ou tentative de s’assurer que la partition ne sera pas perdue ? Pergolesi n’entendra jamais le fruit de son travail.

Ce concert sera magnifié par un duo magique et un organiste d’exception. Quoi de mieux pour le concert d’ouverture du festival ?

Stabat Mater dolorosa, duo

Cujus animam gementem, air de soprano

O quam tristis, duo

Quae moerebat et dolebat, air d’alto

Quis est homo, duo

Vidit suum dulcem natum, air de soprano

Eja Mater, air d’alto

Fac ut ardeat cor meum, duo

Sancta Mater, duo

Fac ut portem Christi mortem, air d’alto

Inflammatus et accensus, duo

Quando corpus morietur / Amen, duo

Église St Martin – Escalquens chemin des Églises 31750 ESCALQUENS Sparsbach 67340 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalvoixcroisees.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:30:00+02:00

