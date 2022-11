Concert de Noël Église St Martin – Escalquens Sparsbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert de Noël Église St Martin – Escalquens, 17 décembre 2022, Sparsbach. Concert de Noël Samedi 17 décembre, 20h00 Église St Martin – Escalquens

Sur réservation

par l’ensemble vocal Unité Église St Martin – Escalquens chemin des Églises 31750 ESCALQUENS Sparsbach 67340 Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:service.communication@escalquens.fr »}] Concert de Noël par l’ensemble vocal Unité Samedi 17 décembre 2022, 20h, à l’église d’Escalquens Offert par la ville.

Sur réservation au 05 62 71 73 68 ou à service.communication@escalquens.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:00:00+01:00

2022-12-17T22:30:00+01:00

