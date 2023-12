Goûter et concert de Noël Eglise St Martin Épinay-sur-Duclair Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Duclair

Seine-Maritime Goûter et concert de Noël Eglise St Martin Épinay-sur-Duclair, 16 décembre 2023 16:00, Épinay-sur-Duclair. Goûter et concert de Noël Samedi 16 décembre, 17h00 Eglise St Martin Boisson chaude 1€, entrée libre pour le concert, participation au chapeau L’ADAPTE organise un goûter et un concert de Noël au sein de l’église St Martin d’Epinay-sur-Duclair.

Le goûter aura lieu à la mairie , au menu : biscuits de Noël et boissons chaudes.

Ensuite, les chorales Stabilo et Spinolia, accompagnées d’un choeur d’enfants chanteront Noël au sein de l’église St Martin, parée d’une belle ambiance hivernale. Eglise St Martin Route de l’église 76480 Epinay-sur-Duclair Épinay-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « aurelie.fromentin@adapte-epinay.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0682012396 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00

