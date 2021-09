L'Aigle L'Aigle L'Aigle, Orne Eglise St Martin de L’Aigle – Journées Européennes du Patrimoine 2021 L’Aigle L'Aigle Catégories d’évènement: L'Aigle

Eglise St Martin de L'Aigle – Journées Européennes du Patrimoine 2021 L'Aigle, 18 septembre 2021, L'Aigle. Eglise St Martin de L'Aigle – Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-19

EGLISE ST MARTIN : Samedi de 14h à 16h : présentation des 3 tableaux restaurés de l'église St Jean. Dimanche de 14h à 18h : Visite libre & démonstration d'orgue. GRATUIT

+33 2 33 84 44 44

