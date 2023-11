Concert poétique : « Regardez le ciel » adaptation du « Petit prince » sur Cristal Baschet et violon Eglise St Martin de Giberville Giberville, 1 décembre 2023, Giberville.

Giberville,Calvados

Vendredi 1er décembre, pour le traditionnel concert de Noël, le service culturel invite à un voyage musical et poétique surprenant à l’église St Martin de Giberville.

Au programme, « Regarder le ciel », une lecture musicale adaptée de l’œuvre du Petit Prince, accompagnée par Karinn Helbert au Cristal Baschet, Manuel Decoq au violon, et sur une prose et poésie lue par Francois Xavier Malingre.

Un moment suspendu et magique pour ce concert de Noël, et la découverte d’un instrument de musique inhabituel : le Cristal Baschet, sur un répertoire classique de Bach à Haendel en passant par Satie et Chopin mais aussi sur des créations originales.Réservations :

Places limitées – Réservations impératives au 02 31 72 43 13

Pour les Gibervillais : à partir du 6 novembre

Pour tous : dès le 20 novembre.

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 22:00:00. .

Eglise St Martin de Giberville rue de l’Eglise

Giberville 14730 Calvados Normandie



On Friday December 1, for the traditional Christmas concert, the cultural department invites you to a surprising musical and poetic journey at the Eglise St Martin in Giberville.

The program includes « Regarder le ciel », a musical reading adapted from the Little Prince, accompanied by Karinn Helbert on Cristal Baschet, Manuel Decoq on violin, and prose and poetry read by Francois Xavier Malingre.

A suspended, magical moment for this Christmas concert, and the discovery of an unusual musical instrument: the Cristal Baschet, with a classical repertoire from Bach to Haendel, via Satie and Chopin, as well as original creations.Reservations :

Limited seating – Reservations essential on 02 31 72 43 13

For Gibervillais: from November 6

For all: from November 20

El viernes 1 de diciembre, con motivo del tradicional concierto de Navidad, el departamento cultural le invita a un sorprendente viaje musical y poético en la iglesia de San Martín de Giberville.

El programa incluye « Regarder le ciel », una lectura musical adaptada de El Principito, acompañada por Karinn Helbert al Cristal Baschet, Manuel Decoq al violín, y prosas y poesías leídas por François Xavier Malingre.

Un momento mágico y suspendido para este concierto de Navidad, y el descubrimiento de un instrumento musical insólito: el Cristal Baschet, con un repertorio clásico de Bach a Haendel, pasando por Satie y Chopin, así como creaciones originales.Reservas :

Plazas limitadas – Imprescindible reservar en el 02 31 72 43 13

Gibervillais: a partir del 6 de noviembre

Para todos: a partir del 20 de noviembre

Am Freitag, den 1. Dezember, lädt die Kulturabteilung zum traditionellen Weihnachtskonzert in der Kirche St Martin in Giberville zu einer überraschenden musikalischen und poetischen Reise ein.

Auf dem Programm steht « Den Himmel betrachten », eine musikalische Lesung nach dem Werk des Kleinen Prinzen, begleitet von Karinn Helbert am Cristal Baschet, Manuel Decoq an der Violine und mit Prosa und Poesie, vorgetragen von Francois Xavier Malingre.

Ein schwebender und magischer Moment für dieses Weihnachtskonzert und die Entdeckung eines ungewöhnlichen Musikinstruments: des Cristal Baschet, mit einem klassischen Repertoire von Bach bis Händel, über Satie und Chopin, aber auch mit originellen Kreationen.Reservierungen :

Begrenzte Plätze – Reservierungen unbedingt erforderlich unter 02 31 72 43 13

Für Gibervillais: ab dem 6. November

Für alle: ab dem 20. November

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité