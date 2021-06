Beugnies Eglise Saint Martin de Beugnies Beugnies, Nord Eglise St-Martin – Beugnies (59) Eglise Saint Martin de Beugnies Beugnies Catégories d’évènement: Beugnies

Nord

Eglise St-Martin – Beugnies (59) Eglise Saint Martin de Beugnies, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Beugnies. Eglise St-Martin – Beugnies (59)

du vendredi 2 juillet au samedi 3 juillet à Eglise Saint Martin de Beugnies

Dès 20h, visitez l’église St-Martin de Beugnies, découvrez son histoire, ses secrets… A la fin de la visite, un son et lumière embraseront le choeur de l’église. Visite Gratuite. Départ toutes les 30 minutes de 20h à Minuit. Dernier départ à 23h30.

Entrée Libre, Gratuit

Vivez l’expérience d’une visite nocture se terminant par un Son et Lumière. Eglise Saint Martin de Beugnies 59 Beugnies Beugnies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T23:59:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Beugnies, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Saint Martin de Beugnies Adresse 59 Beugnies Ville Beugnies lieuville Eglise Saint Martin de Beugnies Beugnies