Kantaldi Église St Martin Aussurucq, 4 novembre 2023, Aussurucq.

Aussurucq,Pyrénées-Atlantiques

Suivi d’un repas ouvert à tous sur inscription avant le 31 octobre.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Église St Martin

Aussurucq 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Followed by a meal open to all, registration required by October 31

Seguido de una comida abierta a todos, inscripción obligatoria antes del 31 de octubre

Anschließend ein Essen für alle, Anmeldung bis zum 31. Oktober erforderlich

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Pays Basque