Les Estivales en Puisaye « Napoléon et la musique » Eglise St Martin Aillant-sur-milleron Catégorie d’Évènement: Aillant-sur-milleron Les Estivales en Puisaye « Napoléon et la musique » Eglise St Martin Aillant-sur-milleron, 19 août 2023, Aillant-sur-milleron. Les Estivales en Puisaye « Napoléon et la musique » Samedi 19 août, 17h00 Eglise St Martin Voir https://www.estivales-puisaye.com/ Les Estivales en Puisaye « Napoléon et la musique » avec Aurélien Pontier au piano. Récital de Piano autour du thème Napoléonien – Marche militaire – Schubert/Tausig

Variation sur « la ci darem » – Chopin

Etude transcendante « Visions » – Liszt

2ème mouvement de la Symphonie Héroïque – Beethoven/Liszt

Variation en fa mineur – Hadyn Eglise St Martin D41, Aillant-sur-milleron Aillant-sur-milleron [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 45 18 13 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.estivales-puisaye.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@estivales-puisaye.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T17:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:30:00+02:00

2023-08-19T17:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:30:00+02:00 FMACEN045V506XM6 Pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Aillant-sur-milleron Autres Lieu Eglise St Martin Adresse D41, Aillant-sur-milleron Ville Aillant-sur-milleron Lieu Ville Eglise St Martin Aillant-sur-milleron

Eglise St Martin Aillant-sur-milleron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aillant-sur-milleron/