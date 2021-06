Eglise St-Léger – Boubers-sur-Canche (62) Eglise Saint-Léger, 26 juin 2021-26 juin 2021, Boubers-sur-Canche.

A l’occasion de la Nuit des églises, l’église Saint-Léger de Boubers-sur-Canche accueille l’exposition « Présence de l’art roman dans le Pas-de-Calais » réalisée par l’association Eglises Ouvertes Nord de France. Venez découvrir ce patrimoine souvent oublié mais dont les églises du Pas-de-Calais conservent encore des traces architecturales et décoratives. Les bénévoles de l’église vous accueillent pour faire également vous découvrir la crypte du XVIIe siècle, mise au jour il y a quelques années et mise en valeur grâce à l’installation d’une plaque de verre. Exposition visible du 26 juin au 31 juillet. Eglise ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche de 14h à 17h (plus d’infos, [cliquez ici…](https://openchurches.eu/fr/edifices/saint-leger-boubers-sur-canche-ndf)).

Entrée libre

