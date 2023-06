CONCERT DE L’ENSEMBLE INTO THE WINDS Eglise St Laurent Hesse, 9 juillet 2023, Hesse.

Hesse,Moselle

L’abbatiale de Hesse va raisonner de musiques et de textes de l’Europe médiévale du XIIIème au XVIème siècle, par l’Ensemble « Into the Winds».

Pour ceux qui le souhaitent, le concert est précédé à 17h00 par une présentation de l’église par Pascale Marcel.

Entrée sera libre.. Tout public

Dimanche 2023-07-09 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-09 18:30:00. 0 EUR.

Eglise St Laurent

Hesse 57400 Moselle Grand Est



The Abbey Church of Hesse will resound with music and texts from medieval Europe from the 13th to the 16th centuries, performed by the « Into the Winds » Ensemble.

For those interested, the concert is preceded at 5:00 pm by a presentation of the church by Pascale Marcel.

Admission is free.

La iglesia abacial de Hesse se llenará de música y textos de la Europa medieval de los siglos XIII al XVI, interpretados por el conjunto « Into the Winds ».

Para los interesados, el concierto irá precedido, a las 17.00 horas, de una presentación de la iglesia a cargo de Pascale Marcel.

La entrada es gratuita.

Die Abteikirche von Hessen wird mit Musik und Texten aus dem mittelalterlichen Europa des 13. bis 16. Jahrhunderts von dem Ensemble « Into the Winds » erfüllt werden.

Wer möchte, kann dem Konzert um 17:00 Uhr eine Einführung in die Kirche durch Pascale Marcel vorangehen.

Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-06-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG