L’homme armé | Une messe pour la paix Jeudi 22 juin, 02h00 Eglise St Laurent à Cugnaux

Dans le cadre des complicités, le Chœur Les Chants du Chœur accompagné par la pianiste Marie-Laure Dupont vous propose une soirée autour d’une œuvre de Karl Jenkins créée en 1999 : The Armed Man, A Mass for Peace.

Une véritable ode à la paix où s’entrecroise tout au fil de l’œuvre tout un tas d’émotions tel que la fureur, l’exaltation, la douleur, la tristesse, la joie et l’espérance.

2023-06-22T02:00:00+02:00 – 2023-06-23T01:59:59+02:00

