Visite du patrimoine religieux église et retable Eglise St Lambert Wattignies WATTIGNIES, 16 septembre 2023, WATTIGNIES.

Visite du patrimoine religieux église et retable 16 et 17 septembre Eglise St Lambert Wattignies visite libre et guidée le dimanche en présence de l’association Wattignies Patrimoine Passion Culture

Visitez l’église St Lambert, dont l’architecture témoigne des différentes époques de sa conception à nos jours ; chœur du XIIème siècle, tour et clocher XVIème, reconstruction des nefs au XIXème, l’intérieur évoquant quant à lui l’art gothique et roman. Et admirez son retable – retable du XVI ème siècle (seuls quelques exemplaires de cet atelier existent encore au monde) classé Monument historique au titre des objets mobiliers -, découverte documentée par une exposition sur les retables des Flandres et plus particulièrement sur celui de Wattignies.

Permanences proposées par l’association Wattignies Patrimoine Passion Culture

en visite libre le samedi de 14h30 à 17h et

en visite guidée le dimanche de 9h à 10h30 et de 14h30 à 17h pour découvrir l’histoire de cette église mais aussi des photographies et des documents anciens, sans oublier les «trésors» classés monuments historiques.

Eglise St Lambert Wattignies place de la république WATTIGNIES 59139 centre village nord hauts de france église St Lambert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

ville de wattignies