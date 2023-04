Viva Piccolo Eglise St-Julien Arles Catégories d’Évènement: Arles

Viva Piccolo Eglise St-Julien, 24 mai 2023, Arles. Viva Piccolo Mercredi 24 mai, 20h30 Eglise St-Julien 15€ 7€ Jean-Louis Beaumadier piccolo

Véronique Poltz piano

« musiques suaves et pétillantes saupoudrées de rêve »

Ce récital, à travers époques, esthétiques et styles, allie intimement délicatesse, allégresse souvent nuancée de mélancolie, bonheur de jouer et de partager la musique: clarté, grâce, sentiments évoqués plus qu’appuyés, finesse des arrangements réalisés par Véronique Poltz.Tout concourt à faire de ce programme un régal pour tous les publics. Mozart, Gluck, Bach, Saint-Saëns, Gaubert, Andersen, Boehm, Brahms, Kreisler, Godard Eglise St-Julien rue du 4 septembre, 13200, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 60 88 53 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

